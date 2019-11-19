АСТРАХАНЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" поможет Астраханской области в создании интеллектуальной транспортной системы, которая позволит улучшить безопасность на дорогах и увеличит их пропускную способность. Соответствующее соглашение подписано во вторник в ходе форума "Транспортная неделя", сообщается во вторник на официальном сайте корпорации.

"Ростех будет содействовать региону в реализации проектов, направленных на создание комфортной и безопасной городской среды, цифровизацию различных сфер жизни региона, повышение энергоэффективности городского хозяйства. Одним из ключевых направлений сотрудничества станет создание интеллектуальной транспортной системы. Внедрение таких разработок позволяет улучшить безопасность на дорогах, значительно снизить число ДТП, увеличить пропускную способность дорог", - говорится в сообщении.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин после подписания соглашения отметил, что в регионе норме соответствуют всего 36% дорог, капитального ремонта ждут 19 аварийных мостов. При этом подходить к реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" надо не только ремонтируя дорожное покрытие, а комплексно, с использованием передовых технологий. "Взаимодействие с госкорпорацией позволит работать быстро и эффективно, а главное, с пользой для людей решить поставленные задачи", - добавил Бабушкин.

Заместитель генерального директора госкорпорации Александр Назаров отметил, что у компании также накоплен большой опыт интеграции цифровых технологий в городскую среду в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Так, проекты в сфере "Умного города", которые уже реализуются в ряде регионов РФ, позволяют повысить комфорт и безопасность для горожан, экономить энергоресурсы, улучшить дорожную и экологическую ситуацию, а "также могут обеспечить рост доходов бюджета региона до 10% и сокращение расходов - до 15%".

"Транспортная неделя" - ежегодное событие, включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта, проходит в Москве с 16 по 21 ноября.