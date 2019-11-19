"Азимут" получит от Ростовской области 972 млн рублей субсидии на внутренние авиарейсы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Ростовской области будут ежегодно в течение трех лет направлять из областного бюджета 324 млн рублей авиакомпании "Азимут" на развитие внутрироссийский перевозок, сообщила во вторник пресс-служба главы регионе.

"Совместно с компанией "Азимут" мы запланировали большую программу по развитию внутрироссийских авиаперевозок. На их субсидирование только областной бюджет будет ежегодно направлять 324 млн рублей. Благодаря бюджетной поддержке в этом году из аэропорта Платов появились рейсы в Сочи, Минеральные Воды, Махачкалу, Самару, Казань, Волгоград, Грозный, Нижний Новгород, Калининград, Астрахань", - приводятся в сообщении слова губернатора Василия Голубева.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика, программа субсидий запланирована на три года и направлена на развитие региональных перевозок. "Азимут" в течение трех лет ежегодно будет получать из бюджета области по 324 млн рублей, таким образом в целом за этот период сумма составит 972 млн.

По данным авиакомпании, в прошлом году власти Ростовской области также поддерживали развитие региональных авиаперевозок в рамках постановления российского правительства о предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление внутренних рейсов на территории РФ и формирование региональной маршрутной сети.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит из самолетов модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. В январе 2018 года Ростовская область в лице региональной корпорации развития (на 100% принадлежит региону) вошла в состав акционеров с долей 25% - блокирующий пакет акций, который дает возможность участвовать в заседаниях совета директоров и принимать решения по инвестициям.