В Ленобласти в 2020 году откроют завод по производству сыров

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Предприятие по производству 5 тыс. т творожных сыров в год откроется в 2020 году в Волосовском районе Ленинградской области. Об этом сообщил журналистам во вторник заместитель председателя правительства региона - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

"Спроектирован завод и сейчас идет поставка оборудования. Планируем, что в следующем году произойдет открытие", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Инвестиции компании "Молочная культура" в строительство предприятия по производству сыров составят 500 млн рублей. "Молочная культура" входит в группу компаний "Артис" - это одна из крупнейших на Северо-Западе России продовольственных торговых групп. Ежемесячный объем выпускаемой продукции составляет 400 т.

Как сообщал журналистам Малащенко, областное правительство планирует увеличить ежегодное производство сыров в регионе более чем в 20 раз, до 10 тыс. т благодаря открытию новых предприятий. В 2018 году молокоперерабатывающие предприятия области произвели 490 т сыра, на 8% больше чем в 2017 году.

Власти Ленинградской области работают над созданием сырного кластера, предусматривающего увеличение количества сыродельных предприятий во Всеволожском, Гатчинском, Приозерском, Волосовском и Лужском районах. В 2018 году на выставке-ярмарке "Агрорусь" в Петербурге были подписаны соглашения о строительстве сыродельных заводов в Гатчинском и Лужском районах.