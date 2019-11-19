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Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге с июля 2020 года вырастут на 3,5%

Также с 1 июля плата за содержание жилого помещения будет проиндексирована на 3,5%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут в июле 2020 года в среднем на 3,5%. Такое решение принято во вторник на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства.

Как отметил на совещании председатель комитета по тарифам Дмитрий Коптин, на федеральном уровне предельный индекс изменения платы за коммунальные услуги установлен на уровне 3,8%, в Петербурге эта цифра будет меньше. "В рамках этого предельного индекса одобрено решение по увеличению платы граждан на 3,5%, это меньше, чем уровень инфляции, который запланирован в размере 4%", - сказал он журналистам после совещания.

По данным пресс-службы комитета, "изменение тарифов с 1 июля 2020 года не превысит 3% на оплату холодной и горячей воды, водоотведения и отопления, изменение тарифа на электрическую энергию прогнозируется в размере 4,9%". Также с 1 июля 2020 года плата за содержание жилого помещения будет проиндексирована на 3,5%. После повышения цен в июле 2020 года в среднем каждый житель Петербурга будет платить на 65 рублей больше за коммунальные услуги и еще плюс порядка 30 рублей за жилищные услуги для нанимателей, сообщил Коптин.

Последние изменения тарифов в Санкт-Петербурге произошли в июле текущего года. При этом, как отмечали в комитете по тарифам, таких минимальных темпов прироста тарифов раньше не было: при установленном предельном уровне роста платы граждан за коммунальные услуги 4,5% фактический прирост платы с 1 июля 2019 года составил 0,4%. Изначально прирост был запланирован в сумме около 77 рублей, в результате он составил порядка 7 рублей.

Беглов во время совещания дал поручение продолжить политику по оптимизации расходов ресурсоснабжающих организаций и сдерживанию тарифов. "В этом году нам удалось свести к минимуму рост тарифов на коммунальные услуги. Эту практику нужно продолжать. Хочу обратить внимание, чтобы все соответствующие организации внимательно относились к своим расходам и не перекладывали свои неэффективные затраты на плечи горожан", - сказал он.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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