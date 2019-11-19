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Контракт на строительство развязки в Химках планируется заключить до конца 2019 года

Стоимость строительства развязки составит около 2,4 млрд рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Московской области планируют заключить контракт на строительство соединяющей старые и новые Химки развязки до конца текущего года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Проект строительства развязки решает задачу, поставленную президентом РФ [Владимиром Путиным] перед губернатором Московской области [Андреем Воробьевым], по связи разобщенных территорий старых и новых Химок. В полном объеме завершено проектирование объекта, проект получил положительное заключение госэкспертизы. Конкурсная процедура по выбору подрядчика уже начата, контракт на строительство развязки мы планируем заключить в конце декабря 2019 года", - приводятся в сообщении слова главы министерства Алексея Гержика.

Он отметил, что стоимость строительства развязки составит порядка 2,4 млрд рублей, из которых порядка 1 млрд рублей - из федерального бюджета. "К концу следующего года планируется открыть движение по основному ходу развязки с временными съездами, что позволит жителям Химок воспользоваться путепроводом через Ленинградское шоссе. Полное завершение строительства развязки и ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году", - добавил Гержик.

Путин 12 апреля дал поручение решить проблему транспортного соединения между старыми и новыми Химками. На встрече с главой государства 18 апреля министр транспорта РФ Евгений Дитрих и губернатор Воробьев доложили о строительстве развязки на улице Репина. Президент 28 октября поручил ускорить работы по еестроительству.

Двухуровневая развязка общей протяженностью 3,5 км с эстакадой через Ленинградское шоссе соединит улицу Репина с улицей Дружбы. Число полос движения по основному ходу и съездам составит от двух до пяти. Объект позволит разгрузить транспортную развязку на пересечении Ленинградского шоссе и Юбилейного проспекта.

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Россия
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