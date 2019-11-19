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"Газпром" считает добычу сланца нецелесообразной даже в долгосрочной перспективе

США останутся основным производителем этого энергоресурса, отметили в компании

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. "Газпром" считает для себя нецелесообразной добычу сланцевого газа в средне-, так и в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в сообщении компании.

"Для "Газпрома", учитывая значительные экономические и экологические преимущества природного газа традиционных месторождений и объем его разведанных запасов, организация добычи газа из сланцев является нецелесообразной как в средне-, так и в долгосрочной перспективе", - отмечается в сообщении.

По данным "Газпрома", доля США в мировой добыче газа из сланцев в 2018 году составила свыше 95%. В долгосрочной перспективе США останутся основным производителем этого энергоресурса.

"Объемы добычи сланцевого газа за пределами Северной Америки, как ожидается, даже к 2030 году не окажут значительного влияния на конфигурацию мирового газового рынка и перспективы развития экспортной деятельности "Газпрома", - подчеркивают в компании.

Там также отмечают рост активности принятия окончательных инвестиционных решений (ОИР) по проектам СПГ. С сентября 2018 года по октябрь 2019 года были приняты ОИР по семи новым СПГ-проектам в Северной Америке, России и Африке. Вместе с тем, согласно независимым прогнозам, объемы прироста рынка в будущем десятилетии окажутся сопоставимы с аналогичным показателем для текущего десятилетия.

Согласно оценкам, к 2030 году Россия станет одним из лидеров по вводу в эксплуатацию новых мощностей по сжижению газа. Наибольший вклад в увеличение импорта СПГ в мире внесут страны Азиатско-Тихоокеанского региона - 60%.

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