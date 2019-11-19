Совет ЕЭК одобрил обязательную маркировку духов и туалетной воды

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил предложение РФ о введении обязательной маркировки духов, туалетной воды, шин, пневматических резиновых покрышек, фотокамер, фотовспышек, ламп-вспышек и некоторой продукции легкой промышленности. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

Решение вступит в силу через 30 дней с даты его официального опубликования. Кроме того, страны сами определят срок введения маркировки.

Запрет на оборот немаркированных духов и туалетной воды, фотовспышек и ламп-вспышек будет введен не ранее 1 октября 2020 года; на оборот немаркированных шин и пневматических резиновых покрышек - не позднее 1 декабря 2020 года; на оборот немаркированных товаров легкой промышленности - не ранее 1 января 2021 года.