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Дитрих: финансовое положение Utair стабилизировалось, но все еще остается непростым

Министр транспорта России отметил, что ведомство находится в поиске способов, которые могли бы улучшить состояние авиакомпании

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ тесно контактирует с авиакомпанией Utair в поиске решения финансовых проблем перевозчика, чье положение остается непростым. Об этом заявил во вторник глава ведомства Евгений Дитрих в интервью телеканалу РБК.

"Нынешнее положение Utair непростое. Мы находимся с ними в постоянном контакте, в поиске способов, которые могли бы улучшить финансово-экономическое состояние авиакомпании. Сегодня оно стабилизировалось. <...> Сегодня каких-либо критических явлений или развития ситуации в негативной плоскости мы не видим, это нас радует", - сказал он.

Дитрих отметил, что накопленная задолженность компании достаточно велика, но у Utair есть возможность ее погашать, что "внушает определенную надежду". "Ей (компании), возможно, нужен инвестор, мы бы, конечно, считали, что качество менеджмента компании тоже должно быть улучшено. <...> Мы работаем над тем, чтобы это реализовать", - подытожил министр.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России, которая в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек. Чистый убыток компании в 2018 году составил почти 22 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей). С конца 2018 года авиакомпания ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации кредитов.

В 2015 году компания Utair заключила соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам - на 15,4 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей с погашением в 2027 году. Кроме того, Utair привлек кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году. В декабре 2018 года перевозчик не заплатил 1 млрд рублей процентов по кредиту на 15,4 млрд рублей.

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