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Великобритания купила права на показ фильма "Тобол"

Гендиректор Роскино Екатерина Мцитуридзе отметила особый интерес к продукции из России на Американском кинорынке

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Права на показ картины "Тобол" режиссера Игоря Зайцева, снятой по одноименному роману Алексея Иванова и описывающей историю освоения сибирских земель во времена Петра I, были куплены Великобританией на одном из крупнейших деловых форумов мирового кинематографа - Американском кинорынке (American Film Market), который проходил в Санта-Монике (округ Лос-Анджелес) в начале ноября 2019 года. Об итогах мероприятия ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Роскино.

"Компания All Media презентовала на AFM свои новые фильмы. На рынке были начаты и продолжаются переговоры по боевику "Герой" (режиссер Карен Оганесян) с Францией, Италией и Америкой. По картине "Спасти Ленинград" (Алексей Козлов) ведутся переговоры с Италией, по результатам рынка фильм был продан в Китай и Тайвань. Также байеры многих территорий рассматривают триллер "Двое" (Тимофей Жалнин). Между тем, Великобритания приобрела картину "Тобол" (Игорь Зайцев)", - говорится в сообщении.

Генеральный директор Роскино Екатерина Мцитуридзе отметила особый интерес к продукции из России.

"Американский кинорынок - одно из важнейших событий в киноиндустрии. Он является заключительным мероприятием киногода в плане продаж. Мы провели встречи с руководителями многих американских компаний на предмет сотрудничества по производству контента в России. Интерес есть, теперь осталось реализовать систему рибейтов так, чтобы процесс стал стабильным и принес результат в виде качественных фильмов", - цитирует ее пресс-служба.

Директор международных продаж группы компаний "Планета Информ" Анастасия Баньковская подчеркнула, что кинорынок прошел плодотворно. "Ключевыми проектами стали "Кома" (режиссер Никита Аргунов), "Робо" (Сарик Андреасян) и "АК-47" ("Калашников", Константин Буслов). В ходе рынка мы подписали следующие сделки: фильм "Кома" был продан во Францию и Италию, "Робо" - в Италию, "АК-47" - во Францию, Японию, "Ленин. Неизбежность" - в Японию. Картину "Непрощенный" приобрела Латинская Америка", - приводит ее слова пресс-служба.

В этом году в Санта-Монику приехали более 7 тыс. игроков мировой киноиндустрии, которые презентовали тысячи фильмов и проектов на разных этапах производства. На кинорынке прошло более 400 показов 313 фильмов от 114 компаний-участников.

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ВеликобританияРоссия
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