Генсек ОПЕК сравнил сотрудничество с Россией с симфонией Чайковского

ТАСС, 20 ноября. Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо во вторник заявил о важности сотрудничества организации с Россией и другими партнерами и провел параллель между продуктивными отношениями с РФ и работой Петра Ильича Чайковского (1840-1893) над "Патетической" симфонией №6.

"Легендарный русский пианист и композитор Петр Ильич Чайковский, говоря о своей знаменитой Симфонии № 6, также известной как "Патетическая симфония", превосходно передал то чувство глубокого удовлетворения, которое возникает, когда отдаешь все силы проекту, а затем вдохновляешься на новые, все более и более великие достижения", - отметил Баркиндо во время своего выступления на встрече Австрийско-российского Общества Дружбы (ОРФГ) в Вене. После этого он процитировал слова Чайковского о "невероятной радости", которую композитор испытывал от работы над симфонией.

Генсек ОПЕК также подчеркнул, что уверен в наступлении новой эры международного энергетического сотрудничества, основанного на взаимном уважении, совместной работе над задачами и прозрачности.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. Действующая до конца I квартала 2020 года договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".

Основные квоты по сокращению приходятся на крупнейших участников соглашения - Россию и Саудовскую Аравию (228 тыс. и 322 тыс. баррелей в сутки соответственно. На встрече 5-6 декабря 2019 г. страны ОПЕК+ рассмотрят вопрос об уровнях добычи после марта 2020 года.