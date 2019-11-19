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Госдума рассмотрит основные направления денежно-кредитной политики

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступит с докладом

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду рассмотрит проект постановления "Об основных направлениях денежно-кредитной политики" и примет к сведению сам документ - "Основные направления денежно-кредитной политики на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов", подготовленный ЦБ. С докладом выступит глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Ранее два комитета Госдумы - по финансовому рынку и по бюджету и налогам - рекомендовали нижней палате парламента принять документ к сведению. Согласно заключению комитетов, представленный документ заслуживает в целом положительной оценки. "В документе впервые формулируется принцип разделения целеполагания между денежно-кредитной политикой и обеспечением устойчивости финансового сектора, согласно которому ЦБ использует денежно-кредитную политику и ключевую ставку как ее основной инструмент для поддержания инфляции вблизи цели, а обеспечение устойчивости финансового сектора реализуется с помощью других направлений политики", - отмечают депутаты.

При этом целый ряд сформулированных в нем положений являются недостаточно обоснованными и нуждаются в доработке, говорится в тексте заключения. "Часть актуальных вопросов ДКП и оценки ее влияния на социально-экономическое развитие страны вновь не получили необходимого и достаточного отражения", - считают депутаты.

Комитеты отмечают, что, несмотря на то, что показатели ДКП и валютного курса в последнее время потеряли связь с ценами на нефть, в основу сценарных прогнозов положены именно эти показатели. Комитеты предлагают Банку России оценить целесообразность такого построения системы прогнозирования, выделить другие ключевые индикаторы и обратиться к законодателям с предложением о внесении соответствующих изменений в закон о "Центральном банке РФ".

Рекомендации комитетов

Комитеты предлагают ЦБ рассмотреть вопрос о целесообразности публикации прогноза ключевой ставки в рамках среднесрочного прогноза экономического развития, а также рекомендуют Банку России отражать в ДКП информацию об участии ЦБ в исполнении перечня поручений по реализации послания президента Федеральному собранию в части вопросов денежно-кредитной политики.

В свою очередь комитет Госдумы по экономической политике утвердил собственное заключение на ДКП, в котором рекомендовал усилить меры валютного контроля."Понизить степень уязвимости российской экономики к внешним шокам было бы возможно путем введения валютных ограничений на отток/приток спекулятивного капитала в сочетании с обеспечением строгого надзора за исполнением субъектами экономической деятельности норм и требований валютного контроля", - говорится в заключении комитета.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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