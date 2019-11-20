Эксперт: результаты рейтинга Doing Business расходятся с данными альтернативного опроса

По его словам, в частности рейтингу не соответствует полученное значение показателя времени, необходимого на подготовку налоговой отчетности, ее представление и уплату налогов.

"На сегодняшний день у нас есть некоторые вопросы к методологии составления рейтинга Doing Business. В частности, к одному из показателей, используемых для расчета, - времени, необходимого на подготовку налоговой отчетности, ее представление и уплату налогов. "Деловая Россия" обращалась к московскому и петербургскому региональным отделениям с просьбой оценить эти временные затраты в своих регионах, а также в других. Надо признать, в столицах дела с подготовкой и представлением отчетности гораздо лучше, чем в большинстве субъектов РФ. Но даже с учетом этого результат по подсчету времени, который получили мы, оказался значительно меньше, чем результат рейтинга по этому показателю", - отметил Репик.

По его словам, российский бизнес сейчас сталкивается с другими проблемами, которые не касаются времени на подготовку налоговой отчетности.

"Безусловно, раньше это был один из элементов, который довольно сильно отодвигал российский бизнес назад. Но сегодня, с нашей точки зрения, это, мягко говоря, точно не самая главная проблема. Ряд предпринимателей "Деловой России" имеет бизнес за рубежом - нам есть, с чем сравнить налоговое администрирование в нашей стране. Например, в США без серьезного налогового консультанта и эдвайзера вообще невозможно сдать отчетность даже физическому лицу. У бизнеса в России другие проблемы: вот если бы налоги поменьше были, это бы намного больше всех порадовало", - добавил Репик.

Он подчеркнул, что несоответствие результатов рейтинга Doing Business реалиям может привести к тому, что государственные ресурсы могут быть направлены на несуществующие проблемы.

"К чему может привести несоответствие результатов рейтинга российской действительности? В нашей стране, к сожалению, есть такая тенденция: мы в первую очередь фокусируемся на тех задачах и KPI, которые непосредственно влияют на позицию РФ в рейтинге. И нам, бизнесу, точно совершенно не хочется, чтобы усилия и ресурсы государства попали на надуманные проблемы, которых не существует. Это не наш интерес", - заявил председатель "Деловой России".

В конце октября первый замглавы Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов говорил, что ФТС до конца 2019 года проведет свой опрос бизнеса по вопросам работы таможни по методике рейтинга Doing Business. Тогда он уточнил, что опрос будет проведет деловой "большой четверкой" ("Деловая Россия", "Опора России", РСПП, ТПП) до конца текущего года.

Позиция ФНС

В то же время Федеральная налоговая служба России считает, что Всемирный банк в своем рейтинге Doing Business не учел изменений, которые произошли в российской налоговой практике за последнее время, говорил ранее ТАСС представитель ФНС. Ведомство совместно с Минфином России более 20 раз обращалось во Всемирный банк с просьбой разъяснить позиции респондентов, на основе которых составлялся рейтинг. При этом вопрос о раскрытии данных опрошенных никогда не ставился.

Сведения о российской налоговой системе, полученные от респондентов, помогли бы провести ФНС анализ, а также при необходимости внести изменения в нормативную правовую базу и систему налогового администрирования, тем самым улучшив условия ведения бизнеса и позиции страны в рейтинге. Однако, по данным ФНС, никаких ответов, подкрепленных конкретными фактами, получено не было.

Рейтинг

Россия поднялась в рейтинге Doing Business-2020, который ежегодно публикует группа Всемирного банка, на 28-е место. В прошлом рейтинге результат России был на три ступени ниже - 31-е место из 190.

В этом году Всемирный банк учел три реформы, которые были проведены в России. Так, было ускорено подключение предприятий к системе электроснабжения, в том числе за счет создания специализированных отделов по подключению по принципу "единого окна". Также РФ усилила защиту миноритарных инвесторов, потребовав большей корпоративной прозрачности, и упростила налоговые условия за счет сокращения сроков возврата налога на добавленную стоимость. Позитивное влияние на упрощение налогового учета оказало и дальнейшее совершенствование программного обеспечения предприятий 1C, считает Всемирный банк.