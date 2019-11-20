Круглогодичные авиарейсы свяжут Читу с курортами Вьетнама

ЧИТА, 20 ноября. /ТАСС/. Круглогодичные чартерные авиарейсы с декабря свяжут Читу с курортами Вьетнама, сообщила в среду пресс-служба правительства Забайкальского края. Прежде улететь из Забайкалья в эту страну можно было только с весны и до середины осени, желающие отправиться туда зимой могли сделать это через соседний Иркутск, что и осложняло маршрут, и приводило к дополнительным тратам.

"С 24 декабря будут осуществляться прямые вылеты из Читы по международному направлению Чита - Камрань (Вьетнам). Новый рейс будет осуществляться туроператором "Пегас Туристик", - говорится в сообщении пресс-службы. Как уточнили ТАСС в аэропорту Читы, новый рейс сделает авиасообщение между Читой и Камранью круглогодичным, что позволит пассажирам отказаться от более сложных маршрутов через другие города.

По словам коммерческого директора аэропорта Читы Дениса Каминского, спрос на международные авиаперевозки в Забайкальском крае в последнее время вырост практически в четыре раза. За десять месяцев этого года на международных линиях из Читы перевезли 28,4 тыс. пассажиров.

"В планах туроператора на 2020 обеспечение круглогодичного выполнения чартерной программы прямых вылетов по двум международным направлениям - Вьетнам и Таиланд, также в зависимости от рыночной конъюнктуры рассматривается возможность открытия чартерных рейсов в Турцию", - сказал представитель компании "Пегас Туристик" в Забайкальском крае Алексей Чудаев.