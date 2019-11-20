"Ъ": РЖД хочет отказаться от приватизации пригородных перевозок

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует отказаться от дальнейшей приватизации пригородных пассажирских компаний (ППК), сообщает в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на копию материалов к заседанию правительственной комиссии по транспорту, которое состоится 20 ноября.

По информации издания, после продажи доли в АО "Центральная ППК" РЖД утратили контроль над 56% рынка пригородных перевозок, однако это не решило проблему своевременного обновления поездов. В свою очередь РЖД выступили за расширение закупок пригородного подвижного состава, который будет приобретаться у машиностроителей централизованно и по долгосрочным контрактам. Так, РЖД купит у "Трансмашхолдинга" к 2027 году 1665 вагонов общей стоимостью 125,8 млрд рублей.

Отмечается, что финансирование закупок состава будет происходить за счет прибыли РЖД, тогда как ППК будут пользоваться новыми поездами на правах аренды. Окупать вложения также предлагается за счет включения стоимости купленного состава в ставку аренды ППК. Однако подобная мера может привести к резкому росту арендной платы и увеличению стоимости проезда для пассажиров, указывается в материалах.