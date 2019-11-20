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Роскачество признало небезопасным для покупки авиабилетов только один сайт

Всего эксперты проверили 40 интернет-ресурсов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Роскачество признало небезопасным только один из сорока проверенных экспертами наиболее популярных в России агентств, осуществляющих продажу авиабилетов онлайн. Порядка 75% проверенных сайтов получили наивысшую оценку. Об этом говорится в сообщении организации.

"Роскачество оценило наиболее популярные в Рунете сайты билетных агентств, которые осуществляют продажу авиабилетов онлайн. Эксперты проверили 40 интернет-ресурсов, которые предоставляют информацию на русском языке <...> По результатам исследования Роскачества пять баллов получили 30 сайтов билетных агентств. Они признаны безопасными, и им можно доверять при покупке авиабилетов", - отметили в Роскачестве.

Три сайта получили по 4,5 балла, так как имеют незначительные несоответствия опережающему стандарту Роскачества, шесть сайтов - четыре балла.

Один сайт получил ноль баллов и не рекомендован к использованию. Эксперты поясняют, что этим сайтом используется незащищенный протокол HTTP и у него отсутствует сертификат безопасности.

Испытания сайтов для покупки авиабилетов проводились по 19 критериям. За каждое несоответствие стандарту у сайта от оценки отнималось определенное количество баллов. При этом "нули" по наиболее важным критериям обнуляли весь рейтинг сайта. Среди таких критически важных критериев - наличие протокола HTTPS (обеспечивает безопасное зашифрованное соединение браузера с сервером) и сертификата безопасности SSL, платежного шлюза PCI DSS (совокупность требований по обеспечению безопасности данных о держателях платежных карт), политики в отношении обработки персональных данных, отсутствие приема платежей посредством перевода с карты на карту или на счет электронного кошелька.

Помимо этого оценивалось, насколько исчерпывающая информация о продавце размещена на сайте, отсутствие рекламы, корректность ссылок, наличие уникального доменного имя (адрес сайта) и уникального фирменного названия и дизайна. Внимание было уделено и дате регистрации домена, поскольку это также может свидетельствовать о том, что данный ресурс - мошеннический.

"Сайты-клоны являются одним из наиболее распространенных видов онлайн-мошенничества, так как создание такого сайта не требует специальных навыков и существенных финансовых вложений. 100-300 тыс. рублей дохода от такого сайта - вполне обычная цифра при затратах на создание в 100-500 рублей <...> Очень часто подделываются сервисы по продаже авиабилетов - таких в день появляются десятки. Человек оставляет данные своей банковской карты на сайте мошенников, и с нее списывается определенная сумма. А если совсем не повезет, мошенники смогут получить доступ ко всему банковскому счету", - пояснил руководитель департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин.

Мониторинг рынка

В сообщении также отмечается, что Роскачество создало регулярно пополняемый и обновляемый реестр доверенных сайтов онлайн-магазинов. Реестр будет пополняться в процессе проводимых организацией веерных исследований категорий сайтов электронной коммерции в разных сферах.

По словам заместителя руководителя Роскачества Ильи Лоевского, проект организации по мониторингу участников российского рынка интернет-торговли нацелен на защиту потребителей от мошеннических сетей, а также для помощи покупателям при выборе интернет-магазина.

"Отмечая интернет-магазины, соответствующие набору требований стандартов качества, Роскачество формирует некую бизнес-среду интернет-компаний, предлагающих торговый сервис на наиболее высоком профессиональном уровне, демонстрирует лучшие торговые практики. В высоко конкурентной среде это стимулирует и других участников рынка им соответствовать", - отметил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

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Россия
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