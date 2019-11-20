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Более 340 компаний получили статус участника Московского инновационного кластера

Участникам МИК доступен полный функционал и возможности ИТ-платформы - получение мер поддержки, поиск партнеров, аренда помещений, биржа патентов, афиша мероприятий в сфере технологий и инноваций

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Участниками ИТ-платформы Московского инновационного кластера (МИК) с момента его запуска стали более 340 компаний, среди которых представители бизнеса, вузов и научных организаций. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"С момента запуска ИТ-платформы Московского инновационного кластера в сентябре его участниками стали уже 342 организации из различных сфер и отраслей. Представители как крупного бизнеса, так и МСП, вузов, научных организаций. Все они пользуются доступными на i.moscow сервисами. Хочу отметить, что сегодня мы наблюдаем устойчивый интерес компаний к кластеру и уверенный рост числа участников проекта", - приводятся в сообщении пресс-службы слова руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Как отмечается в материале ведомства, статус участника кластера получили такие организации, как фонд "Сколково", НИЦ "Курчатовский институт", холдинг "Швабе", АО "Росэлектроника", а также столичные технопарки "Строгино", "Слава". Кроме того, к кластеру присоединились научные центры МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. Баумана и НИУ "МИЭТ".

"Участникам МИК доступен полный функционал и возможности ИТ-платформы - получение мер поддержки, поиск партнеров, аренда помещений, биржа патентов, афиша мероприятий в сфере технологий и инноваций", - отмечается в материале.

Мэр Москвы Сергей Собянин в апреле 2018 года обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением о создании кластера. Глава государства подписал соответствующий указ 26 ноября 2018 года. Также президент поручил создать фонд, обеспечивающий работу кластера. Собянин подписал постановление о создании в столице фонда "Московский инновационный кластер" 25 апреля 2019 года. Средства на функционирование фонда выделяются из бюджета Москвы.

В кластер в перспективе войдут более тысячи объектов инновационной инфраструктуры столицы. Участниками кластера сейчас становятся компании, заинтересованные в создании новых продуктов и услуг, в том числе высокотехнологичные предприятия, университеты, технопарки, научно-исследовательские институты и другие объекты инновационной инфраструктуры. В рамках кластера используется широкая инфраструктура поддержки инноваций в виде технопарков, бизнес-инкубаторов и такие инструменты финансовой поддержки, как займы, налоговые льготы, венчурные инвестиции. Кластер не привязан к определенной территории: все московские компании, которые принимают определенные требования и условия участия, могут в него войти.

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