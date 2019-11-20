"Ленэнерго" повысит надежность электросетей в 14 районах Ленинградской области в 2020 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноября. /ТАСС/. Электросетевая компания "Россети Ленэнерго" (юридическое наименование ПАО "Ленэнерго") в 2020 году планирует заменить 500 км воздушных линий электропередачи с неизолированным проводом на линии электропередачи с изолированным проводом в 14 районах Ленинградской области. Это позволит сократить число замыканий в распределительной сети, сообщил ТАСС в среду главный инженер ПАО "Ленэнерго" Игорь Кузьмин.

К концу 2019 года компания завершит аналогичные работы на воздушных линиях электропередачи региона протяженностью более 480 км, инвестиции на выполнение первого этапа программы составили около 1 млрд рублей.

"В течение 2020 года работы по замене 500 км неизолированного электропровода напряжением 6-10 кВ на самонесущий изолированный провод компания выполнит в Приозерском, Гатчинском, Лужском, Кингисеппском, Сланцевском, Кировском, Волховском, Лодейнопольском, Подпорожском, Тосненском, Всеволожском, Ломоносовском, Тихвинском и Бокситогорском районах Ленинградской области", - сказал Кузьмин.

Замена неизолированных электропроводов более прочными осуществляется в тех населенных пунктах, которые более всего пострадали в период снежного циклона в январе-феврале 2019 года. Это населенные пункты Выборгского, Кингисеппского и Лужского районов региона.

Как сообщал журналистам в январе глава "Россетей" Павел Ливинский, общий объем инвестиций в рамках программы по замене ЛЭП и расчистке просек, рассчитанной на 2019-2020 годы, составит 3 млрд рублей.

Совокупная протяженность воздушных линий электропередачи "Ленэнерго" напряжением 6-10 кВ в Ленинградской области составляет 18,8 тыс. км, из них 11,6 тыс. км проходят по лесной местности.