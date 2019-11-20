Сбербанк расширит сеть приема платежей и снятия наличных с карт American Express в России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сбербанк России объявил о новом партнерстве с платежной системой American Express для расширения сети приема платежей с использованием карт American Express в точках продаж Сбербанка по всей России. Об этом сообщается в пресс-релизе госбанка.

По новому соглашению корпоративные клиенты Сбербанка смогут принимать карты American Express к оплате онлайн и в точках продаж. Кроме того, держатели карт American Express смогут снимать наличные в широкой сети банкоматов Сбербанка.

По словам зампредседателя правления Сбербанка Светланы Кирсановой, партнерство банка с American Express также будет полезно для приезжающих в Россию туристов. Держатели карт American Express при необходимости смогут оперативно снять наличные в банкоматах Сбербанка практически в любой точке России.