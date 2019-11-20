Правление "Газпрома" 5 декабря рассмотрит бюджет холдинга на 2020 год

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Заседание правления "Газпрома", на котором будет рассматриваться бюджет и инвестиционная программа компании на 2020 год, состоится 5 декабря. Об этом журналистам сообщил глава департамента холдинга Александр Иванников.

"Вот 5 декабря примем бюджет. Правление состоится 5 декабря", - сказал он.

Совет директоров "Газпрома" 22 октября утвердил новые редакции инвестиционной программы и бюджета (финансового плана) компании на 2019 год. В соответствии с инвестиционной программой на 2019 год в новой редакции, общий объем освоения инвестиций составит 1 трлн 322,582 млрд рублей - на 3,142 млрд рублей меньше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2018 года.

При этом по сравнению с вариантом, одобренным правлением "Газпрома" в сентябре этого года, основные показатели инвестиционной программы не изменились.