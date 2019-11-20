"Ростелеком" в 2019 году закроет сделку по покупке оператора дата-центров DataLine

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. "Ростелеком" до конца года планирует закрыть сделку по покупке второго игрока на рынке центров обработки данных (ЦОД) в РФ - оператора дата-центров DataLine. Об этом сообщил президент компании Михаил Осеевский в кулуарах форума "Россия зовет!".

"Мы хотим до конца года уже консолидировать [DataLine]. Пойдем кредит возьмем на покупку", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также он отметил, что DataLine будет интегрирован в группу компаний РТК-ЦОД ("Ростелеком - Центры обработки данных" - управляющая компания центра компетенций ПАО "Ростелеком" по направлениям развития сервисов и инфраструктуры ЦОД, импортонезависимых облачных платформ, услуг обмена трафиком и CDN). "Когда у нас будет большая компания, возможно, мы привлечем стратегического инвестора в бизнес по развитию ЦОД", - сказал он, уточнив, что это пока только идея.

"Судя по оценкам, РТК-ЦОД будет большой компанией и вполне может быть привлекательна [для инвесторов] <...> Рынок быстро растет - облачные услуги 40% в год <...> В следующем году начнем поиск, интересантов разных много", - заключил Осеевский.

В августе "Коммерсантъ" писал, что Минэкономразвития, Минкомсвязь и Росимущество согласовали сделку "Ростелекома" по покупке DataLine. По информации издания, сделка может пройти по схеме, согласно которой структура "Ростелекома" ООО "Центр хранения данных" приобретет 100% ООО "ДатаЛайн" у кипрской DDL Digital Systems Ltd. Сама компания при этом оценивается в 21 млрд рублей без учета чистого долга в размере 4,08 млрд рублей. Весной сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Совет директоров "Ростелекома" планирует обсудить сделку на заседании 20 ноября.

Согласно данным iKS-Consulting, лидером на российском рынке ЦОДов по итогам 2019 года станет "Ростелеком" (планирует увеличить число стоек с серверами до 6686), DataLine останется на втором месте (4811 стоек), на третьем - IXcellerate (3815 стоек).