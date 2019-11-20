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"Ъ": новую тарифную систему для РЖД должны разработать до конца января 2021 года

Новая концепция подразумевает индивидуальные тарифные решения, формирование тарифов на основании характеристик вагона, единую потонно-повагонную тарификацию, полную унификацию тарифа на порожний пробег

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Премьер Дмитрий Медведев поручил разработать новую модель тарифного регулирования в области грузовых железнодорожных перевозок, которая вступит в действие с первого января 2026 года, сообщает "Коммерсантъ".

Минэкономики, ФАС, Минтранс и Минфин совместно с ОАО "РЖД" должны предоставить ее правительству до 30 января 2021 года, уточняется в сообщении.

Основные черты новой концепции ранее описал глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров, а чуть позже их уточнил глава департамента методологии тарифообразования монополии Владимир Варгунин. Модель предусматривает индивидуальные тарифные решения для конкретного клиента и маршрута, формирование тарифов на основании характеристик вагона, единую потонно-повагонную тарификацию, полную унификацию тарифа на порожний пробег, пишет "Ъ".

По мнению экспертов, сроки для разработки новой модели тарифного регулирования очень жесткие. При этом специалисты в области считают, что неопределенность с будущими транспортными тарифами может привести к спаду инвестиционной активности, поскольку недропользователям будет сложно планировать ввод новых проектов, не зная тарифов.

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Россия
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