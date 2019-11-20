Глава ВТБ спрогнозировал замедление инфляции в России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России может опуститься в 2020 г. до 2,5-3% с 3,5%. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью телеканалу CNBC в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет!".

"Мы считаем, что инфляция с 3,5% снизится в следующем году, возможно, на 0,5-1%", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли понижение инфляции в России.

Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщил, что инфляция в России в 2019 г. может составить 3-3,5%. По его словам, в марте - апреле 2020 г. инфляция будет находиться в диапазоне 2,5-3%.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин ожидает по итогам 2019 г. уровень инфляции в России на уровне ближе к 3%.

Банк России ранее прогнозировал, что инфляция в этом году будет ближе к нижней границе прогноза в 3,2-3,7%.