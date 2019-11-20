Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019

Глава ВТБ спрогнозировал замедление инфляции в России

Андрей Костин считает, что в 2020 году этот показатель составит от 2,5% до 3%

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Инфляция в России может опуститься в 2020 г. до 2,5-3% с 3,5%. Об этом глава ВТБ Андрей Костин заявил в интервью телеканалу CNBC в кулуарах инвестиционного форума "Россия зовет!".

"Мы считаем, что инфляция с 3,5% снизится в следующем году, возможно, на 0,5-1%", - сказал он, отвечая на вопрос, ожидается ли понижение инфляции в России.

Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев сообщил, что инфляция в России в 2019 г. может составить 3-3,5%. По его словам, в марте - апреле 2020 г. инфляция будет находиться в диапазоне 2,5-3%.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин ожидает по итогам 2019 г. уровень инфляции в России на уровне ближе к 3%.

Банк России ранее прогнозировал, что инфляция в этом году будет ближе к нижней границе прогноза в 3,2-3,7%.

Теги
РоссияКостин, Андрей ЛеонидовичОрешкин, Максим СтаниславовичКолычев, Владимир ВладимировичИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
Реклама на ТАСС
Турбину Читинской ТЭЦ запустили после реконструкции
Энергетики обещают снижение выбросов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС