Турбину Читинской ТЭЦ запустили после реконструкции

ЧИТА, 20 ноября. /ТАСС/. Энергетики запустили в среду после реконструкции в промышленную эксплуатацию турбину №1 на Читинской ТЭЦ-1. Ее ввод позволит снизить выбросы вредных веществ в воздух Читы и улучшить экологию озера Кенон, воду которого использует станция, сообщили ТАСС в пресс-службе "Территориальной генерирующей компании 14" (ТГК-14).

В 2017 и 2018 годах Минприроды РФ и Генпрокуратура России включали Читу в число городов с наибольшим уровнем загрязнения атмосферного воздуха. При этом, в отличие от большинства городов, которые попали в эти списки, Чита не является крупным промышленным центром. Указом президента "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" Чита вошла в число 12 городов, где должны быть снижены выбросы загрязняющих веществ в воздух.

"Реконструкция турбоагрегата № 1 Читинской ТЭЦ-1 - крупнейший инвестиционный проект "ТГК-14" в Забайкальском крае. Его стоимость - 705 млн рублей. Модернизированная турбина повысит надежность отпуска тепловой и электрической энергии станции, сделает ее работу более экономной. Она также улучшит состояние экосистемы озера Кенон, из которого будет браться меньше воды, и позволит сократить выбросы вредных веществ в атмосферу", - сказал собеседник агентства.

По оценке компании, запуск турбины и дальнейшая модернизация ТЭЦ позволят закрыть часть котельных в городе и переключить потребителей на централизованное теплоснабжение, что также благотворно скажется на чистоте воздуха в городе.

Реконструкция турбины продолжалась три года. На Ленинградском металлическом заводе изготовили новый цилиндр высокого давления, а также обновили узлы цилиндра среднего и низкого давления. Часть работ провели на самой станции, что позволило существенно снизить затраты. "180 дней длилась реконструкция на станции, 112 специалистов были задействованы в ней. В результате новая турбина установлена на месте своей предшественницы, <...> изготовленной более 50 лет назад на Ленинградском металлическом заводе", - отметил представитель компании.

Читинская ТЭЦ-1 расположена на берегу озера Кенон, который служит для нее водоемом-охладителем. Станция входит в ТГК-14, является крупнейшей электростанцией компании в Забайкалье. ТЭЦ обеспечивает электроснабжение Читы и централизованное теплоснабжение большей части города и пригорода.