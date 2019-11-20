Акимов прогнозирует, что российские авиакомпании в 2019 году перевезут 126 млн пассажиров

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские авиакомпании по итогам 2019 года, как ожидается, перевезут 126 млн пассажиров, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов в среду на заседании правительственной комиссии по транспорту.

"Российские авиакомпании перевезут к концу года 126 млн пассажиров. Я напомню, что в 2015 году, пять лет назад, их было 92 млн. Мы всего три года назад перепрыгнули за сотню", - сказал Акимов.

Таким образом, рост по сравнению с показателем 2018 года, когда были перевезены рекордные 116,2 млн человек, может составить около 8,5% - немного ниже ожидавшихся Минтрансом 10%.

По данным Росавиации, в январе - октябре 2019 года российские авиакомпании перевезли 110,26 млн пассажиров - на 11% больше, чем годом ранее.