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Комитет Думы поддержал проект об усилении защиты прав участников амнистии капиталов

Причиной для внесения инициативы послужили случаи, когда в ходе предварительного следствия специальная декларация используется в качестве доказательств по уголовному делу

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, согласно которому поданная в рамках так называемой амнистии капиталов декларация не может служить доказательством в рамках уголовного дела. Комитет также предложил палате рассмотреть законопроект на пленарном заседании 4 декабря.

Данная инициатива была внесена главой этого комитета Павлом Крашенинниковым и председателем думского комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым.

Причиной для внесения инициативы послужили случаи, когда в ходе предварительного следствия и в рамках доследственной проверки специальная декларация, поданная в рамках амнистии капиталов, изымается и используется в дальнейшем в качестве доказательств по уголовному делу, а иногда - в качестве повода для возбуждения уголовных дел.

Законопроектом предлагается предусмотреть в Уголовно-процессуальном кодексе (УПК) прямую норму, согласно которой изъятая декларация, поданная в ходе амнистии капиталов, не может расцениваться как допустимое доказательство в рамках уголовного судопроизводства. Кроме того, статья 164 УПК РФ об общих правилах производства следственных действий дополняется запретом на изъятие соответствующей специальной декларации при производстве следственных действий по уголовным делам о преступлениях в сфере предпринимательства.

Институт амнистии капиталов действует с 2015 года, он предусматривает механизм добровольного декларирования своих активов, контролируемых иностранных компаний и счетов в иностранных банках. При этом подавшие декларацию лица освобождаются от административной, налоговой и уголовной ответственности за преступления налоговой направленности.

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