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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019

РФПИ планирует подать заявку на участие в проекте строительства моста через Лену

Строительство моста вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. РФПИ планирует подать заявку на участие в проекте строительства моста через реку Лену в районе Якутска. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"Да, мы планируем участвовать в этом проекте. Мы обязательно будем подавать заявку", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли РФПИ участвовать в проекте.

"Безусловно, там будет конкуренция, различные консорциумы будут принимать участие. Мы считаем, что это очень важно и хорошо для развития инфраструктурного рынка", - добавил Дмитриев.

Строительство моста через Лену в Якутии вошло в проект национальной программы по развитию Дальнего Востока. Проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся три федеральных маршрута: железнодорожный, речной и авиационный, а также три региональные автодороги. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту в регионе грузоперевозок в три раза - до 6 млн тонн в год.

 

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РоссияИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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