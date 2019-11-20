Набиуллина заявила, что бюджетная политика начала поддерживать рост экономики России

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бюджетная политика, ранее сдерживающая рост российской экономики, сейчас становится его поддержкой, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

"Задержка в бюджетных расходах оказала сдерживающее влияние как на рост [экономики] в первом полугодии, так и на более быстрое снижение инфляции. Сейчас бюджетная политика из сдерживающей рост становится поддерживающей его", - сказала она.

Она отметила, что рост поддерживают ускорившиеся расходы бюджета, а также хороший урожай и увеличение выпуска других видов сельхозпродукции, оптовая торговля.

При этом Набиуллина сообщила, что более быстрое снижение инфляции произошло из-за задержки в бюджетных расходах.

"Более быстрое снижение инфляции произошло во многом из-за задержки в бюджетных расходах - мы закладывали эти расходы в свой прогноз, это влияло на наши решения по ставке. Если бы мы понимали реальный график расходования, то, возможно, могли бы раньше приступить к снижению ключевой ставки. Сейчас мы видим догоняющий рост расходов", - отметила она.

Финансовая стабильность

Россия сейчас находится в лучшей, чем когда-либо, форме с точки зрения ценовой и финансовой стабильности, считает Набиуллина.

"Мы находимся в лучшей, чем когда-либо, форме с точки зрения ценовой и финансовой стабильности, а правительство аккумулировало достаточно ресурсов для того, чтобы реализовать программу развития. И это - база для так необходимого ускорения темпов экономического роста", - сказала она.

Развитие кредитования

Введение отрицательных банковских ставок может навредить экономике и замедлить развитие кредитования, заявила Набиуллина.

"Банки не могут подвергать свою устойчивость рискам, выдавая кредиты потенциально неплатежеспособным заемщикам. Мы периодически слышим предложения сделать ставки ниже, даже сделать их отрицательными, как в Европе, чтобы росло кредитование и ускорился рост. Но от того, что ставки станут отрицательными, причины, которые мешают инвестициям, не исчезнут. И в большинстве стран, которые прибегли к отрицательным ставкам, кредитование не выросло, а замедлилось", - отметила она.

Ранее Банк России заявлял, что пока не уверен в необходимости введения отрицательных ставок по депозитам в евро.

Российским банкам стало невыгодно размещать за границей привлеченные средства в евро из-за отрицательных ставок. Поэтому участники рынка попросили ЦБ РФ изучить возможность разрешить им вводить отрицательные ставки по валютным депозитам компаний. При этом в Банке России подчеркивали, что речи о вкладах населения не идет.

Кроме того, кредитные организации постепенно стали отказываться от привлечения вкладов физических лиц, номинированных в евро. Последним из крупных банков 11 октября об этом объявил ВТБ.

Глава Сбербанка Герман Греф также заявлял, что необходимо ввести отрицательные ставки и на депозиты компаний в долларах.

Снижение доли доллара в резервах

Снижение доли доллара в международных резервах России дает большую защиту экономике в случае любых шоков, считает Набиуллина.

"В этом году международные резервы увеличились дополнительно на $72 млрд. При этом с начала 2018 года мы достаточно сильно изменили структуру резервов, снижая долю доллара. Это дает нам большую защиту, больше уверенности, что мы сможем воспользоваться резервами в любых экономических и геополитических обстоятельствах", - сказала Набиуллина.

В 2018 году Россия продала значительную часть резервов в долларах (около $100 млрд) после новых раундов американских санкций, став глобальным лидером по этому показателю, а также нарастила расчеты в альтернативных валютах, купив почти на $90 млрд евро и юани, сообщал ЦБ в годовом отчете. Таким образом, доля доллара в резервах снизилась с 45,8% до 22,7%, доля юаня выросла с 2,8% до 14,2%. Доля фунта стерлингов снизилась с 8,3% до 6%, доля евро увеличилась с 21,7% до 31,7%. Кроме того, по итогам 2018 года увеличилась доля золота - на 0,9 п.п., до 18,1%.

При этом в ЦБ заявляли, что неправильно полностью отказываться от доллара в международных резервах.

Ранее замминистра финансов Владимир Колычев говорил, что Минфин в 2020 году изменит валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ), снизив долю доллара. В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на источник в Минфине РФ сообщало, что министерство планирует с 2020 года изменить валютную структуру ФНБ и снизить долю доллара с 45% до уровня близкого к структуре резервов ЦБ РФ - порядка 23%.