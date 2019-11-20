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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019

Орешкин: России необходим большой рывок в сфере быстрого внедрения научных разработок

Министр экономического развития при этом отметил, что Россия занимает лидирующие позиции в фундаментальных исследованиях

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. России предстоит сделать большой рывок, чтобы догнать передовые страны мира по темпам внедрения новых технологий. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин на сессии "От предпосылок к стабильному росту" в ходе форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"В искусственном интеллекте, ряде технологий распознавания речи и лиц мы являемся одними из лидирующих в мире. Нельзя говорить, что мы везде отстаем. Но вот с точки зрения внедрения по всей экономике - да, тут нам еще предстоит сделать большой рывок вперед, чтобы догнать другие страны",- сказал Орешкин.

По его словам, Россия, как и бывший Советский Союз, занимает лидирующие позиции в фундаментальных исследованиях. "Задача государства и в искусственном интеллекте, и в квантах [в сфере квантовых технологий] эту фундаментальную науку поддержать, чтобы мы эти лидирующие позиции не теряли. Будем занимать лидирующие позиции в науке - это будет постепенно транслироваться гораздо шире, уже в практические исследования и коммерциализацию", - добавил Орешкин.

Теги
РоссияОрешкин, Максим СтаниславовичИнвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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Инвестиционный форум "Россия зовет!" - 2019
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