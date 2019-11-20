Заседание правкомиссии по экономическому развитию пройдет в начале декабря

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Первое заседание обновленной правительственной комиссии по экономическому развитию пройдет в первой половине декабря. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью телеканалу РБК в кулуарах форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"[Премьер-министр РФ] Дмитрий Анатольевич [Медведев] где-то две недели назад поручил именно этой правительственной комиссии под руководством [первого вице-премьера, министра финансов России Антона] Силуанова координировать все действия, направленные на повышение темпов экономического роста. Поэтому сейчас, я думаю, посмотрим, как будет с графиком у Антона Германовича [Силуанова], где-то в первой половине декабря первое заседание обновленной комиссии мы проведем и будем рассматривать как раз основные направления ее работы".