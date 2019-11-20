Башкирия намерена получить технологии Австрии по строительству автодорог

ВЕНА, 20 ноября. /ТАСС/. Башкирия создаст рабочую группу с представителями Министерства транспорта, инноваций и технологий Австрии для получения технологии строительства высококачественных автомобильных дорог. Об этом сообщил в среду первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров на австрийско-башкирском экономическом форуме в Палате экономики Австрии в Вене.

"Мы встречались с министром транспорта, инноваций и технологий Андреасом Райххардтом. Договорились о том, что создадим межправительственную рабочую группу, чтобы мы смогли получить технологии строительства высококачественных дорог. И чтобы некоторые австрийские компании могли прийти к нам как инвесторы", - сказал Назаров.

По его словам, также достигнута договоренность, что Башкирия будет изучать опыт Австрии по организации работы общественного транспорта. "Австрийская сторона поддерживает нас в этом начинании", - добавил Назаров.

Башкирия 20 ноября представляет свой инвестиционный потенциал в Вене. Делегацию региона возглавляет Назаров. В форуме принимают участие около 300 делегатов из Австрии и России, почти 40 компаний из Башкирии и представители регионального правительства.

Весной 2019 года в Австрии начало работу представительство Башкирии. Для налаживания тесного экономического сотрудничества российского региона с Австрией определили два основных направления: обеспечение прямых австрийских инвестиций в этот российский регион и развитие экспорта башкирской продукции в Австрию.