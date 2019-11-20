Акимов: строительство ВСМ должно предполагать сеть магистралей на юг страны и в Европу

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Проект строительства высокоскоростных магистралей (ВСМ) в России должен предполагать создание сети железных дорог с выходом на юг страны и в страны Европы. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов в кулуарах выставки "Транспортная неделя".

"У нас этот проект [строительства ВСМ] уже в комплексном плане, мы продолжаем правительственную дискуссию по поводу старта этого проекта. Это точка невозврата, невозможно построить чуть-чуть ВСМ и потом остановить строительство сети. Мы либо решаемся на этот шаг, тогда эта программа на десятилетия - она потом поедет и в южном направлении, и в Европу и будет расширяться на восток. Или мы принципиально откажемся от того, что мы будем иметь высокоскоростное движение на нашей территории. Конечно, позиция транспортного комплекса в том, что мы можем, сумеем и обязаны иметь высокоскоростное движение на территории РФ", - сказал Акимов.