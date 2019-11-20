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Эксперт: вклад арктической экономики в ВВП может вырасти почти в три раза в ближайшие годы

По словам председателя научного совета при президиуме РАН по материалам и наноматериалам, академика Сергея Алдошина, вклад в общероссийский ВВП от арктической экономики повысится примерно с 5,5 до 14%

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Освоение Арктики, прежде всего в плане добычи полезных ископаемых, приведет к тому, что вклад арктической экономики в ВВП России в ближайшие годы вырастет с 5,5% до 14%. Об этом сообщил в ходе международного форума "Ключевые тренды в композитах: наука и технологии" председатель научного совета при президиуме Российской академии наук (РАН) по материалам и наноматериалам, академик Сергей Алдошин.

"Предполагается, что в ближайшие годы вклад в общероссийский ВВП от арктической экономики повысится примерно с 5,5 до 14%. <...> Несмотря на то, что по численности населения на долю Арктики приходится чуть больше 2%, но роль ее очень важная. Например, большая часть нужных для экономики металлов - никель, кобальт, медь, минералы, платиноидные металлы - все это добывается в Арктике", - сказал Алдошин.

По его словам, в РАН в настоящее время существуют два совета, занимающихся проблемами развития Арктики, - совет по развитию Арктики и совет по материалам и наноматериалам. Кроме того, была создана программа научных исследований в Арктике, которая охватывает разные проблемы этого региона: окружающая среда, социально-экономические и политические проблемы, нефтегазовые и минеральные ресурсы, глубокая добыча и глубокая переработка углеводородного сырья.

"При ограниченном финансировании этой программы удалось все-таки провести большую работу. По крайней мере, разобраться, что мы знаем об Арктике, а что мы не знаем. РАН считает, что нужно [из одной программы] сделать две - одну чисто фундаментальную, которая могла бы рассматривать некие общие вопросы развития Арктики. [И прикладную], так как стоит задача адаптации технологий и материалов, которые есть, к критическим условиям Арктики, а также создания новых материалов и технологий для Арктики", - пояснил академик.

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