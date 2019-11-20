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Акимов: говорить о приватизации "Аэрофлота" и снижении госдоли в компании пока рано

Вице-премьер также напомнил о значении "плоских" тарифов "Аэрофлота" на Дальний Восток, отметив, что государство не субсидирует эти билеты

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Говорить о приватизации "Аэрофлота" и снижении доли государства в компании до 50% пока рано. Такое мнение журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" высказал вице-премьер Максим Акимов.

"Надо внимательно посмотреть на эти предложения [по продаже 1,17% акций "Аэрофлота"], мы пока их с моими коллегами не обсуждали. Такая дискуссия впереди, - сказал он. - Я считаю, пока скорее это преждевременно делать".

Акимов также отметил значение "плоских" тарифов "Аэрофлота" на Дальний Восток, напомнив, что государство не субсидирует эти билеты. "И конечно, реализация подобного рода программ [продаж билетов по "плоским" тарифам] - мы не собираемся ее прекращать. И мы точно будем продолжать эту программу по "плоским" тарифам. Это пример того, насколько эти решения будут устойчивыми, если мы контроль государства уберем".

Сейчас чуть более 51% в группе "Аэрофлот" принадлежит государству.

Как ранее сообщал замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, Минфин предложил повторно рассмотреть вопрос приватизации "Транснефти", "Россетей", "Российских железных дорог", "Русгидро" и "Аэрофлота". По его словам, приватизация компаний может быть осуществлена в 2021 году.

Теги
РоссияМоисеев, Алексей ВладимировичАкимов, Максим Алексеевич
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