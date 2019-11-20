Партия роста Титова зафиксировала снижение индекса свободы бизнеса

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Партия роста, возглавляемая уполномоченным при президенте России по правам предпринимателей Борисом Титовым, зафиксировала снижение ежемесячного индекса "температуры свободы бизнеса" с минус двух до минус семи градусов. Результаты исследования за период с 16 октября по 15 ноября имеются в распоряжении ТАСС.

Эксперты выбрали ключевые события, связанные с административным воздействием на бизнес, и оценили их по шкале от -30 (максимальная "заморозка" в отношениях государства и бизнеса) до +30 градусов (максимальное "потепление"). Итоговый показатель рассчитывался как сумма баллов каждого из событий.

"По состоянию на 15 ноября итоговый индекс показал минус семь градусов. Самый значительный отрицательный вклад в него (минус 10 градусов) внесла новость об отказе районного суда Санкт-Петербурга исключить из дела Валерия Израйлита декларацию об амнистии, несмотря на разъяснение Верховного суда, что декларация не может быть доказательством вины", - говорится в пояснении к результатам исследования.

Отмечается, что на общее снижение температуры повлиял приговор Кировского райсуда Ростова-на-Дону Андрею Каковкину, первому вернувшемуся в РФ фигуранту "лондонского списка" Титова, а также продление домашнего ареста основателю инвест-фонда Baring Vostok Майклу Калви.

Наиболее позитивным событием эксперты Партии роста считают удовлетворение Тверским судом Москвы ходатайства следствия о переводе владельца Optima Development Альберта Худояна из следственного изолятора по домашний арест.

"Температура снова поползла вниз. Причиной тому, конечно же, резонансные судебные дела, которые тянут общий рейтинг на дно, как гири. Нельзя не отметить, что инициативы верховной власти по либерализации делового климата наталкиваются на ожесточенное сопротивление, и это главный вызов сегодняшнего дня", - прокомментировал индекс зампредседателя партии Виктор Звагельский.

Об индексе

Индекс за 16 сентября - 15 октября 2019 упал с плюс четырех до минус двух градусов. Тогда самый значительный отрицательный вклад (минус 12 градусов) внесла новость о продлении мер пресечения для фигурантов дела инвестиционного фонда Baring Vostok. Влияние на падение температуры оказал также, по версии партии, "фактический отказ Роспотребнадзора учесть критику отраслевого сообщества по необходимости отказа от архаичных и разрушительных стандартов в сфере общественного питания".

Первый выпуск ежемесячного индекса был опубликован в июне. По данным за май-июнь 2019 года показатель был на отметке минус 7 градусов.