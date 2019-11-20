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Власти Хайнаня зарегистрировали разом 129 инвестпроектов на $17,4 млрд

Масштабы капитализации превзошли все предшествующие, отметили в администрации провинции

ХАЙКОУ /Китай/, 20 ноября. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань зарегистрировали в ноябре одновременный запуск 129 инвестиционных проектов с капитализацией 125,4 млрд юаней ($17,4 млрд). Об этом сообщила администрация региона.

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Как отмечается на ее официальной странице в социальной сети WeChat, церемония запуска проектов состоялась в городе Хайкоу. На ней также были подписаны контракты по финансированию нескольких проектов, на первоначальном этапе предусматривающих выделение 19,9 млрд юаней (более $2,8 млрд).

"Масштабы капитализации на этот раз превзошли все предшествующие", - заявили в администрации провинции.

Инвестиционные проекты направлены на расширение атомного энергетического объекта в западной части острова, создание энергетической биржи и научно-исследовательского центра в Хайкоу, ремонтного авиацентра в международном аэропорту Мэйлань и другие цели.

Одновременное подписание большого числа контрактов на Хайнане проводится периодически для стимулирования финансирования, нацеленного на развитие зоны и порта свободной торговли острова. Такие масштабные мероприятия проходили в курортной провинции уже шесть раз. С осени 2018 года (не включая ноябрь текущего года) в провинции было запущено более 660 проектов с капитализацией 309,8 млрд юаней ($44,2 млрд).

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