В ФРГ считают, что транзит газа через Украину нужен и после запуска "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 20 ноября. /ТАСС/. Правительство ФРГ подчеркивает важность сохранения транзита российского газа через Украину и после запуска в эксплуатацию трубопровода "Северный поток - 2". Об этом заявил в среду на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Правительству ФРГ ясно и всегда было ясно, что с запуском "Северного потока - 2" Украина должна оставаться страной-транзитером газа", - сказал он. "Действительно, в конце концов, решение могут найти только сами Россия и Украина", - указал Зайберт. В то же время он напомнил, что Еврокомиссия намерена поддерживать переговоры между Москвой и Киевом.

"Что мы можем для этого сделать, мы сделаем", - заверил представитель кабмина ФРГ. Он напомнил, что ранее кабмин ФРГ назначил уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину. Одновременно Зайберт подчеркнул, что "Северный проект - 2" - это коммерческий проект, который, "однако, имеет политическое измерение". "Это политическое измерение и заключается в будущем транзита газа через Украину", - отметил он.

Со своей стороны представитель МИД ФРГ Райнер Бройль выступил за трехсторонние консультации по газу между ЕС, Россией и Украиной. "Мы приветствуем инициативу трехсторонних контактов", - заявил он.

Ожидания сторон

По информации ТАСС, Еврокомиссия добивается от России и Украины заключения нового десятилетнего контракта на транзит через территорию Украины до 60 млрд кубометров газа в год, с возможностью увеличения этого объема на 30 млрд кубометров. Еврокомиссия также рекомендует Украине напрямую закупать у РФ порядка 15 млрд кубометров газа, что позволит Киеву сэкономить деньги по сравнению с реверсными поставками. Зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович по итогам предыдущей министерской встречи 28 октября предположил, что Украина могла бы закупать 12-15 млрд кубометров газа в год.

При этом предложение о заключении контракта на 10 лет противоречит собственной логике Еврокомиссии. ЕК в ходе антимонопольного расследования в отношении "Газпрома" (2012-2018 годы, закрыто без штрафов) в качестве одного из обвинений против российской компании выдвигала тезис, что долгосрочные контракты, которые "Газпром" заключает с европейскими клиентами, вредят конкуренции на энергорынке ЕС.

В свою очередь, Россия предлагает пакетное решение, которое предусматривает продление действующих договоренностей или заключение нового транзитного контракта на один год при условии взаимного отказа "Газпрома" и "Нафтогаза" от судебных исков. Москва отмечает чрезмерную политизацию темы украинского транзита со стороны как Киева, так и Брюсселя, и не видит оснований брать на себя чрезмерно продолжительные обязательства по транзиту по этому маршруту, которые могут оказаться рискованными, также учитывая изношенность украинской инфраструктуры.

Что касается Киева, то его главной целью является получение прибыли от транзита российского газа в размере $3 млрд в год. При этом украинская сторона до сих пор не смогла определиться, успеет ли ввести к 2020 году европейские нормы в своей газовой отрасли. Поэтому вопрос, по какому законодательству должен регулироваться транзит (Украины или ЕС), повисает в воздухе.