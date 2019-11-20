Публичное представление госзакупок распространится на всех заказчиков Москвы с 2020 года

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Практика публичного представления в госзакупках распространится на всех столичных заказчиков с 2020 года, об этом в среду сообщил глава Департамента по конкурентной политике города Москвы Геннадий Дегтев на отраслевой конференции "Контрактная система столицы: Вектор перемен".

"В этом году Москва опробовала новый формат, позволяющий привлечь внимание бизнеса к закупкам - публичное представление. С июля по начало ноября шел своего рода пилотный проект, в котором приняли участие более 300 компаний, общественных организаций из различных сфер бизнеса и 45 столичных заказчиков. По ряду закупок, рассмотренных на публичном представлении, удалось добиться привлечения новых игроков к участию в аукционах. Кроме того, стали поступать просьбы от малого бизнеса и общественных организаций снизить ценовую планку процедур со 100 до 3 млн рублей. Такой повышенный интерес к этому формату привел к тому, что перспективой следующего года становится широкое распространение практики публичного представления процедур на всех столичных заказчиков", - приводит слова Дегтева пресс-служба.

Он отметил, что благодаря публичности процедуры госзакупок, заказчикам удается напрямую привлекать производителей, что позволяет существенно снизить стоимость заключенных контрактов.

В качестве примера, где это удалось сделать, он привел закупку сухих трансформаторов для московского метрополитена. В публичном представлении этой процедуры, помимо прочих, приняли участие 5 компаний-производителей из разных регионов России. Две из них стали участниками аукциона (из Екатеринбурга и Тольятти), одна - победителем. Компания-победитель - ООО "Тольяттинский трансформатор" снизила начальную стоимость контракта на 12% - до 413 млн рублей.

В рамках конференции министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков отметил, что публичное представление позволяет исключить из процедуры закупок недобросовестных посредников.

С 2020 года предполагается выносить на публичные представления закупок процедуры, объем которых превышает 100 млн рублей. По запросам общественности аналогичные мероприятия будут проводиться по закупкам от 3 млн рублей, в которых могут участвовать представители малого бизнеса.