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"РЖД" и "Сухой Порт Южноуральский" договорились о развитии ТЛК

Стороны подписали соглашение о взаимодействии, в рамках которого будут реализовывать транзитный и экспортный потенциал ТЛК "Южноуральский"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" и ООО "Сухой Порт Южноуральский" (дочерняя структура ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания") подписали 20 ноября в рамках XIII Международного форума "Транспорт России-2019" соглашение о взаимодействии в сфере развития транспортно-логистического комплекса (ТЛК) "Южноуральский", следует из сообщения, опубликованного на сайте монополии.

"Стороны намерены реализовывать транзитный и экспортный потенциал ТЛК "Южноуральский", расположенного на станции Формачево Южно-Уральской железной дороги, создавая благоприятные условия и инвестиционный климат для эффективного развития транспортно-логистической и инженерной инфраструктуры комплекса", - говорится в сообщении.

"Долгосрочная программа развития ОАО "РЖД" предусматривает реализацию федерального проекта "Транспортно-логистические центры". Нацпроект "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" разработан во исполнение указа президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года. Его реализация началась 1 октября 2018 года. В нацпроект входят девять подразделов: "Европа - Западный Китай", "Морские порты России", "Северный морской путь", "Железнодорожный транспорт и транзит", "Транспортно-логистические центры".

Теги
Россия
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