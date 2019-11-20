На Ставрополье объем инвестиций в 2020 году должен составить 200 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Губернатор Владимир Владимиров поставил задачу привлечь в экономику региона в 2020 году 200 млрд рублей инвестиций, сообщила в среду пресс-служба главы края.

"Мы ставим задачу нарастить в 2020 году объем инвестиций до 200 млрд рублей, и в эту работу должны включиться все муниципальные образования. Кто сегодня на местах не справляется с планом, тот плохо работает. Нет ничего важнее, чем наращивание нашего собственного хозяйственного потенциала, который дает рабочие места, а рабочие места дают зарплаты", - приводятся в сообщении слова Владимирова.

Пресс-служба отмечает, что по 14 муниципальным образованиям, которые не выполняют план по привлечению инвестиций, Владимиров поручил провести детальный анализ для выявления причин. "Инвестиции - это возможность развивать производство и обеспечить рост доходов людей, для благополучия которых вы работаете", - подчеркнул губернатор.

В сообщении отмечается, что за 9 месяцев 2019 года объем инвестиций в регионе составил 101,7 млрд рублей, или 102% к аналогичному периоду 2018 года. По итогам текущего года планируется достигнуть поставленного главой края показателя в 171 млрд рублей.

"Есть все предпосылки для сохранения положительной динамики в последующий период и выполнения поставленных задач по этому показателю до 2024 года. На сегодня инвестиционный портфель края включает 208 инвестпроектов на сумму около 200 млрд рублей. По ним уже освоено более 76 млрд рублей, в результате создано 2,8 тыс. рабочих мест. В 2019 году планируется завершение 39 крупных проектов стоимостью более 10 млрд рублей, по итогам их реализации будет создана 1 тысяча рабочих мест", - говорится в релизе.