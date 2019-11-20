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Ростовский губернатор рассчитывает, что "Евродон" заработает в первом квартале 2020 года

Василий Голубев также надеется, что полноценное восстановление деятельности птицеводческого предприятия произойдет в следующем году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 ноября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассчитывает, что признанный банкротом производитель индейки "Евродон" возобновит работу в первом квартале 2020 года. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе губернатора региона.

В конце октября в пресс-службе Россельхозбанка ТАСС сообщили, что банк достиг принципиального соглашения о покупке ГК "Евродон" у госкорпорации "ВЭБ.РФ".

"Договорились о взаимодействии с "Россельхозбанком", департаментами министерства. По нашим совместным планам некоторые документы до конца этого года должны быть подписаны, в этом процессе участвуют "Внешэкономбанк", "Россельхозбанк". Надеюсь, что в первом квартале следующего года "Евродон" начнет функционировать", - приводит пресс-служба слова губернатора региона Василия Голубева, который провел в Москве встречу с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

Голубев также выразил надежду, что полноценное восстановление деятельности ростовского птицеводческого предприятия произойдет в следующем году.

В декабре 2016 года и весной 2017 года на предприятиях агрохолдинга было две вспышки гриппа птиц. Общий ущерб от них превысил 2,6 млрд рублей. Третья вспышка произошла летом 2018 года. В августе прошлого года "Евродон" допустил дефолт по платежу одному из основных своих кредиторов - "ВЭБ Капитала".

В начале 2019 года Арбитражный суд Ростовской области по искам ВЭБа ввел процедуру наблюдения в отношении четырех предприятий агрохолдинга - ООО "Евродон", ООО "Торговый дом "Индолина", ООО "Евродон-Юг" и ООО "Урсдон". В настоящее время в картотеке арбитражных дел в отношении остальных трех предприятий также зарегистрированы иски о банкротстве. В июле 2019 года арбитражный суд признал банкротом предприятие "Евродон" и ввел в отношении него конкурсное производство.

Теги
Голубев, Василий ЮрьевичРоссияРостовская область
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