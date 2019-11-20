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Власти Москвы ожидают рост инвестиций в основной капитал по итогам года до 3 трлн рублей

По словам заммэра Москвы Владимира Ефимова, с 2010 года объем инвестиций в основной капитал увеличился более чем в два раза, а в целом в экономике России всего на 15%

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Объем инвестиций в основной капитал Москвы по итогам года может достигнуть 3 трлн рублей, сообщил в среду заммэра Москвы Владимир Ефимов на встрече с предпринимателями на площадке общероссийской общественной организации "Деловая Россия".

"С 2010 года объем инвестиций в основной капитал увеличился более чем в два раза, в то время как в целом в экономике Российской Федерации всего на 15%. В прошлом году [объем инвестиций] превысил 2,4 трлн рублей, в этом году мы видим по динамике, что мы достигнем отметку в 3 трлн рублей по объему инвестиций в основной капитал", - сказал вице-мэр.

Он добавил, что с 2010 года доля сектора промышленности и высоких технологий в структуре инвестиций в основной капитал выросла с 14% до 21%.

Вице-мэр подчеркнул, что такие инвестиции не только позволяют динамично развивать город, но и делают экономику Москвы независимой от какого-то одного крупного игрока. Он пояснил, что в России есть регионы, экономика которых сильно зависит от одного-двух крупных предприятий, и если финансовое положение этих компаний ухудшается, это сказывается и на бюджете региона.

Ефимов отметил, что в Москве есть крупнейшие налогоплательщики, но если ухудшится их финансовое положение, это не скажется на выполнении городом социальных обязательств. Таких результатов удалось достичь за счет развития малого и среднего бизнеса, что повлекло за собой диверсификацию экономики, заключил он.

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Россия
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