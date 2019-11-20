Росстат: число безработных в октябре снизилось на 3,7% в годовом выражении

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Численность безработных в России в октябре 2019 года, по предварительным данным, составила 3,5 млн человек, или 4,6% экономически активного населения, говорится в оперативном докладе Росстата.

По сравнению с октябрем прошлого года численность безработных снизилась на 3,7%. При этом по отношению к сентябрю текущего года этот показатель вырос на 3,1%.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных было зарегистрировано около 600 тыс. человек, в том числе около 500 тыс. человек получали пособие по безработице.