Представители регионов назвали нелогичным ремонт ветхих домов за счет фондов капремонта

ТАСС, 20 ноября. Инициатива Министерства строительства России, предложившего ремонтировать ветхие предаварийные дома за счет средств фондов капремонта и Фонда содействия реформированию ЖКХ, нелогична, считают опрошенные ТАСС эксперты. По мнению большинства из них, в "поддерживающих" ремонтах смысла нет - дома в любом случае надо расселять, траты фондов в этом случае просто теряют смысл. Впрочем, в некоторых регионах инициативу приветствуют - до расселения ветхим домам еще нужно дожить.

Ремонтировать ветхое предаварийное жилье (износ до 70%) с использованием фондов капремонта и привлечением средств фонда содействия реформированию ЖКХ Минстрой предложил в ноябре. По задумке ведомства, такой подход позволит "дотянуть" ветхие предаварийные дома до момента их расселения и сноса, самостоятельно средства на их "поддерживающий" ремонт жильцы таких домов собрать не в состоянии - он зачастую очень дорогой.

Депутат Госдумы РФ и член комитета по транспорту и строительству Дмитрий Ионин в разговоре с ТАСС сказал, что считает предложенную Минстроем схему нелогичной, указывая на то, что большое число предаварийных домов в России в действительности просто юридически не признаны аварийными, хотя их процент износа на практике выше 70.

"У нас в стране пропорция такая, что домов износом 66-70% в два раза больше, чем домов с износом в 70-100%, и мы прекрасно понимаем, что чисто арифметически такого быть не может. Понятно, что процент занижен по бумагам. То, что на них будут тратиться средства фондов капремонта - это глупо, по сути это за наш с вами счет и за счет всех остальных людей будут ремонтировать то, что ремонтировать бессмысленно. Дом чуть-чуть приведут в порядок, чтобы через пять лет он опять стал аварийным. Зачем тратить деньги фонда, которые в принципе могли пойти на ремонт тех домов, которые в этом реально нуждаются", - говорит Ионин.

По мнению депутата, России была бы полезной ревизия всего ветхого жилья и установление реального процента износа жилищного фонда.

"Надо проводить ревизию и расселять [исходя из реального процента износа]. Да, если мы все их признаем аварийными, то в нормативные сроки (в полгода) расселить их будет невозможно, но сроки можно расширить, главное, что люди будут понимать, что им положено расселение, у них появится перспектива, они будут понимать, что через 3-4 года получат жилье", - считает Ионин.

Нужны другие меры

Мнение Ионина разделяет министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. По его мнению, ремонт ветхих домов за счет фондов капремонта экономически нецелесообразен, пока непонятно - как будут компенсироваться их потери.

"За счет чего будет делаться ремонт? За счет фонда. То есть жители живут, продолжают платить. Чтобы отремонтировать кровлю на таких домах нужно три миллиона рублей. Этот дом соберет эти деньги за 15 лет, если через три года его расселят, кто будет восстанавливать затраты, которые понесет фонд. То есть они взяли с других домов, отремонтировали этот, а потом кто возместит после расселения эти затраты. Эти дома нужно расселять. Бюджетными средствами", - считает Смирнов.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Архангельской области, в целом концепция законопроекта, предполагающего направление на ремонт ветхих предаварийных домов средств региональных фондов капитального ремонта, поддержана правительством региона, но эффективность такой инициативы оценивается как низкая.

"Полагаем, что проведение поддерживающего ремонта за счет средств фонда капитального ремонта, позволяющего продлить сроки эксплуатации многоквартирных домов на несколько лет (условно до 5 лет), после чего он все равно будет признан аварийным и подлежащим сносу, малоэффективно", - сказали в пресс-службе.

Председатель постоянного комитета Законодательного собрания города Севастополя по городскому хозяйству Вячеслав Камзолов рассказал ТАСС, что в городе основная масса ветхого жилья - дома, построенные как временные после войны. Расселить их пока нет возможности - отсутствуют квартиры, которые можно было бы предоставить по всем требованиям законодательства, при этом ремонтировать здания уже бессмысленно.

"У нас в городе много такого жилья, которое требует расселения, много общежитий, где, бывает, и по шесть человек живут на 9 кв. м. У нас есть ветхие дома, которые жильцы просят включить в программу капремонта. Но это, на мой взгляд, нецелесообразно: через несколько лет они, даже с ремонтом, превратятся в непригодные для жизни", - говорит Камзолов.

"В министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тувы (республика входит в пятерку российских регионов с наибольшей изношенностью жилищного фонда) считает, что в решении накопившихся проблем с ветхим жильем региону могут помочь другие меры - в частности использование при расчете объемов федеральной поддержки в части денег, которые могли бы быть направлены на расселение ветхого жилья, рыночной стоимости квадратного метра.

"Эффективным механизмом для реализации государственных программ является использование при расчете объема федеральной поддержки рыночной стоимости 1 кв. м жилья. <…> Правительством Республики Тыва неоднократно направлялись письма в Минстрой России об увеличении стоимости квадратного метра, на сегодняшний день <…> подготовлен проект методики, предусматривающий использование средневзвешенных показателей о средней рыночной стоимости квадратного метра на первичном и вторичном рынках", - уточнили в региональном министерстве строительства.

Интерес есть

В некоторых российских регионах предложение Минстроя оценивают скорее положительно. Как пояснил ТАСС председатель госкомитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергей Грахов, инициатива для региона является "интересной темой".

"Дело в том, что зачастую дом отремонтировать, который имеет износ менее 70%, дешевле, чем расселять людей. При этом действительно дом в состоянии нормальном, то есть капитальным конструкциям ничто не угрожает. И такой дом гораздо целесообразнее восстановить, чем строить новый, а этот потом еще и сносить. У нас в регионе эта тема была бы актуальной", - сказал Грахов.

Как сообщили ТАСС в департаменте строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа, в регионе на сегодняшний день 20-25% (это 75-100 многоквартирных домов) - это деревянные дома с частичным благоустройством, построенные ранее 1980 года. В них либо не было ремонта, либо ремонт проводился частично.

"У таких домов нормативный срок службы не более 50 лет. Данную категорию домов можно отнести к ветхому жилфонду. Необходимость в принятии подпрограммы ремонта ветхого жилья актуальна в связи с тем, что до расселения данных домов может пройти 5-10 лет. В целях безопасной эксплуатации до момента сноса необходим выборочный капитальный ремонт конструктивных элементов, отвечающих за безопасность зданий - крыша, фундамент, система электроснабжения и газоснабжения", - сказали в департаменте, добавив, что "финансовая поддержка Фонда содействия реформированию ЖКХ на данные цели крайне необходима".

В Министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области считают, что принятие законопроекта о ремонте ветхого предаварийного жилья за счет фонда капремонта позволит частично решить накопленные проблемы при условии дополнительной поддержки от государства.

"Это в основном дома с маленьким количеством квартир (4-12 штук), или они являются объектами культурного наследия и накопленных взносов не хватает даже на проектные работы. Соответственно, ремонт данных домов должен проводиться с использованием средств собственников с привлечением государственной поддержки", - сказал начальник управления ЖКХ регионального Минстроя Геннадий Щербаков.

Ударит ли по фондам

По мнению исполнительного директора Ассоциации региональных операторов капитального ремонта Анны Мамоновой, принятие в регионах отдельных подпрограмм по ремонту предаварийного жилья не приведет к существенному перераспределению средств фондов капремонта.

"Как правило, такие дома - малоэтажные дома, людей в них проживает немного. Те взносы, которые они платят и будут использованы для ремонта, но будут проводиться только те работы, которые позволят обеспечить безопасность проживания. Жители не потеряют права в дальнейшем участвовать в программе капремонта, и когда какой-то другой элемент в доме будет нуждаться в ремонте, финансирование будет", - сказала ТАСС Мамонова, добавив, что не исключается использование механизма софинансирования таких работ с участием муниципалитетов.