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Мутко поручил до конца года внести в правительство новую программу развития моногородов

Объем ее финансирования должен составить 10-11 млрд рублей

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Новая программа развития моногородов должна быть внесена в правительство РФ до конца года. Соответствующее поручение дал вице-премьер Виталий Мутко, сообщила в среду его пресс-служба.

В конце октября в пресс-службе фонда Моногорода.РФ ТАСС сообщали, что документ дорабатывается Минэкономразвития с учетом предложений Минфина.

"Необходима новая программа, которая повысит эффективность всех инструментов господдержки. Виталий Мутко поручил внести ее на рассмотрение правительства до конца года", - говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера с гендиректором фонда Ириной Макиевой.

В нем отмечается, что на встрече было обсуждено возможное расширение функционала фонда, в том числе вопросы поддержки социальной инфраструктуры, предпринимателей, оказавшихся в зоне федеральных чрезвычайных ситуаций, участия в проектах государственно-частного партнерства и концессиях. Предполагается, что фонд сможет выдавать займы лизинговым компаниям, которые возьмутся за обновление транспортного парка в моногородах.

По словам Макиевой, по итогам реализации программы развития моногородов в 2016-2018 годах создано более 400 тыс. рабочих мест, привлечено около 2 трлн рублей инвестиций, обучено 319 управленческих команд, создано 65 территорий опережающего развития (ТОР).

Мутко, говоря о новой программе, обратил внимание на необходимость учесть при ее формировании предложения команд самих моногородов. "Они лучше видят ситуацию на местах и понимают, какие конкретно меры нужны для дальнейшего развития территорий", - сказал вице-премьер.

О госпрограмме

Как сообщала в июле Макиева, новая госпрограмма по развитию моногородов может начать функционировать с 1 января 2020 года, объем ее финансирования должен составить 10-11 млрд рублей ежегодно до 2024 года. Предполагалось, что проект программы будет утвержден осенью, а финансирование начнется с 1 января.

По словам Макиевой, госпрограмма должна состоять из трех подпрограмм, которые нацелены на нормативное регулирование, новые финансовые меры поддержки и интеграцию с нацпроектами.

Теги
Мутко, Виталий Леонтьевич
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