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Рост ВВП России за январь - октябрь составил 1,3%

Также, по данным Минэкономразвития, ускорение экономического роста в октябре оказалось выше ожиданий ведомства

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Рост ВВП России за январь - октябрь 2019 года составил 1,3%, в октябре рост экономики РФ оценивается на уровне 2,2%. Об этом говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности. Ноябрь 2019 года".

"В октябре 2019 года рост экономики, по оценке Минэкономразвития России, ускорился до 2,2% в годовом выражении (после 1,9% в годовом выражении и 1,6% в годовом выражении в сентябре и августе соответственно). Темп роста ВВП с начала текущего года оценивается на уровне 1,3% в годовом выражении", - говорится в обзоре.

Минэкономразвития отмечает, что ускорение экономического роста в октябре оказалось несколько выше ожиданий министерства.

Инвестиции в основной капитал

Рост инвестиций в основной капитал в РФ в III квартале 2019 года составил 0,8%.

"Темпы роста инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций сохраняются на низком уровне (0,8% в годовом выражении в III квартале 2019 года после 0,6% во II квартале и 0,5% в I квартале)", - отмечается в документе.

Вместе с тем номинальный темп роста инвестиций в основной капитал с начала года (примерно 9% в годовом выражении за январь - сентябрь 2019 года) существенно превышает номинальный темп роста ВВП за соответствующий период (5,8% в годовом выражении, по оценке Минэкономразвития), в результате чего ожидается некоторый рост доли инвестиций в ВВП по итогам текущего года.

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