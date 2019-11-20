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Центр обработки данных Facebook в штате Джорджия будет работать на солнечной энергии

Дата-центр в Ньютоне считается одним из самых передовых и энергоэффективных в мире

ТАСС, 20 ноября. /ТАСС/. Корпорация Walton Electric подписала контракт с энергопровайдером Silicon Ranch о полноценном снабжении центра обработки данных Facebook в округе Ньютон, штат Джорджия, солнечной энергией. Об этом сообщает издание Power Engineering International.

"Новый проект позволит укрепить рынок солнечной энергии в регионе, а также привнесет дополнительные инвестиции в штат Джорджия. Что особенно важно для нас, данная инициатива поможет Facebook достичь поставленной цели по 100% использованию энергии из возобновляемых источников во всех бизнес-процессах", - отметил глава подразделения возобновляемой энергетики Facebook Урви Парех.

Дата-центр Facebook в Ньютоне считается одним из самых передовых и энергоэффективных в мире. Для его энергоснабжения в рамках проекта будет построена солнечная электростанция Snipesville II мощностью 107 МВт, состоящая из 350 тыс. модулей.

Согласно плану проекта, Snipesville II войдет в эксплуатацию в 2021 году.

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