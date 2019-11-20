Курс доллара вырос до 63,87 рубля

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС понизились к завершению торгов в среду. Индекс Мосбиржи просел на 0,18% - до 2936,47 пункта, индекс РТС - на 0,22%, до 1448,4 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:15 мск вырос на 0,09% - до 63,875 рубля, курс евро опустился на 0,04% - до 70,658 рубля.

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года на бирже ICE в Лондоне дорожает на 2,26% - до $62,32 за баррель.

Снижение индекса Мосбиржи развивается на фоне в том числе "искусственного нагнетания внешнеполитических рисков", отметил аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. Вместе с тем он указал, что рост на рынке продемонстрировали акции "Газпрома", по мнению эксперта, эта тенденция может сохранится до конца недели.

В "Фридом Финанс" полагают, что в четверг, 21 ноября, вновь возможно снижение российского рынка акций. Ожидаемый диапазон закрытия завтрашних торгов для курса доллар к рублю и индекса Московской биржи составляет 63,75 - 64,05 рубля и 2915 - 2935 пунктов.

Финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека считает, что в четверг российский рынок может продолжить разнонаправленные движения по мере изменения новостного фона и внешних настроений.