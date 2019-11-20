{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Колебания курса рубля

Курс доллара вырос до 63,87 рубля

Курс евро к завершению торгов опустился до 70,65 рубля

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС понизились к завершению торгов в среду. Индекс Мосбиржи просел на 0,18% - до 2936,47 пункта, индекс РТС - на 0,22%, до 1448,4 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара на Московской бирже по состоянию на 19:15 мск вырос на 0,09% - до 63,875 рубля, курс евро опустился на 0,04% - до 70,658 рубля.

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года на бирже ICE в Лондоне дорожает на 2,26% - до $62,32 за баррель.

Снижение индекса Мосбиржи развивается на фоне в том числе "искусственного нагнетания внешнеполитических рисков", отметил аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин. Вместе с тем он указал, что рост на рынке продемонстрировали акции "Газпрома", по мнению эксперта, эта тенденция может сохранится до конца недели.

В "Фридом Финанс" полагают, что в четверг, 21 ноября, вновь возможно снижение российского рынка акций. Ожидаемый диапазон закрытия завтрашних торгов для курса доллар к рублю и индекса Московской биржи составляет 63,75 - 64,05 рубля и 2915 - 2935 пунктов.

Финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека считает, что в четверг российский рынок может продолжить разнонаправленные движения по мере изменения новостного фона и внешних настроений.

Теги
РоссияКолебания курса рубля
Реклама на ТАСС
МВФ считает обоснованным дальнейшее снижение ключевой ставки Банком России
Обоснованным будет и дальнейшее снижение ставки в условиях прогнозируемого сохранения инфляции в течение 2020 года ниже целевого показателя, добавили в фонде
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС