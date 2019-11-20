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Участники рынка попросили приостановить подготовку к маркировке новых продуктов

По мнению участников рынка, не был проведен анализ будущих затрат отраслей и экономического эффекта введения маркировки на рост себестоимости продукции и рост инфляции

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Межотраслевой экспертный совет (МЭС) по развитию потребительского рынка обратился к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву с просьбой приостановить подготовку к внедрению цифровой маркировки в отношении новых категорий товаров. Об этом говорится в письме участников рынка (есть в распоряжении ТАСС).

Участниками МЭС являются: Союз независимых сетей, Руспродсоюз, Рыбный союз, Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции, Союзмолоко, Национальная мясная ассоциация, Русбренд, Торгово-промышленная палата, Союз потребителей России, Союз производителей алкогольной продукции, Союз российских пивоваров, Евразийский альянс бутилированных вод и Ассоциация малоформатной торговли.

"Участники МЭС полагают крайне важным обсуждение данных вопросов с отраслевыми ассоциациями и просят до проведения такого обсуждения приостановить подготовку к внедрению цифровой маркировки в отношении новых категорий товаров, для которых требования обязательной маркировки средствами идентификации не вступили в силу", - отмечают авторы письма.

Они также заявили о своей крайней обеспокоенности решением правительства о масштабной маркировке товаров, поскольку, по их мнению, не был проведен анализ будущих затрат отраслей и экономического эффекта введения маркировки на рост себестоимости продукции и рост инфляции.

"Исходя из первоначальных целей внедрения маркировки - сокращение объемов незаконного оборота промышленной продукции - включение в перечень тех или иных товаров, подлежащих обязательной маркировке, должно подтверждаться исследованиями и анализом информации о доле незаконной продукции на конкретном товарном рынке и ожидаемом эффектом от внедрения маркировки", - поясняется в письме.

Однако в ходе обсуждений представители союза не получили ответы на большинство вопросов, связанных с обоснованием и будущим внедрением маркировки. В связи с этим основным фактором, вызывающим сомнения участников рынка в целесообразности и эффективности маркировки, является несоответствие планов по ее реализации заявленным целям.

Авторы письма подчеркивают, что с учетом сложных экономических условий и задач по увеличению темпов роста ВВП любые инициативы, ведущие к дополнительным затратам производителей, требуют глубокого анализа, в том числе влияния на конкурентоспособность на внешних рынках.

В связи с этим члены МЭС попросили правительство провести совещание с участием Минпромторга, Минсельхоза, Минэкономразвития, Минфина, ФАС, ЦРПТ (оператор системы цифровой маркировки) и отраслевых союзов и ассоциаций по вопросу целесообразности внедрения масштабной маркировки товаров и оценки ее влияния на сокращение объемов незаконного оборота продукции.

Роста цен не будет, уверены в ЦРПТ

Как отметил представитель Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), государственная система цифровой маркировки "Честный знак" функционирует в соответствии с соглашением о государственно-частном партнерстве - в тех отраслях, для которых правительством определена обязательная маркировка. По его словам, мировой опыт показывает, что подобные системы, как правило, создаются в партнерстве с частным инвестором, поскольку это позволяет сократить сроки внедрения практически вдвое. При этом государство оставляет за собой полный контроль, и без затрат из бюджета достигает поставленных целей, в том числе повышения прозрачности рынков, автоматизации контрольно-надзорной деятельности, защиты интересов легального бизнеса, а также жизни и здоровья людей.

Он также сообщил о том, что частные инвестиции ЦРПТ составят более 200 млрд рублей в течение 15 лет, а на окупаемость проект выйдет не раньше, чем через семь лет.

"Большинство из подписантов письма МЭС - союзы, представляющие отрасли, на которые маркировка еще не распространяется. Возможно, в этом причина опасений союзов - завышенные ожидания по инвестициям и росту цен", - считает представитель ЦРПТ.

Он отметил, что, по данным Euromonitor, рост реальных цен в молочной отрасли в 2005-2018 годах составил от 30% до 76% (на сыр - 76%, на молоко - 49%). При этом маркировка для молочной продукции будет внедрена только в 2020 году. "Если доля нелегальной продукции в отрасли в результате маркировки снизится хотя бы на 3,8 процентного пункта, что в пределе составляет 17% от всего объема нелегального оборота, то это не окажет никакого влияния на конечные цены", - уверен он.

При снижении доли нелегальной продукции до нуля цены для потребителей будут снижены в среднем на 3,6% без потери прибыли производителями, отметил представитель ЦРПТ.

С учетом средней валовой рентабельности в отрасли, которая, по данным СПАРК за 2016-2018 годы, составляет 19,8%, уход нелегальной продукции увеличит ежегодную валовую прибыль производителей на 46 млрд рублей. Так, дополнительная прибыль "белого бизнеса" полностью покроет инвестиции, и маркировка будет приносить дополнительные выгоды от выравнивания конкурентных условий, роста эффективности логистики и управления поставками, а также новых инструментов взаимодействия с потребителями.

По кондитерской отрасли исторический рост реальных цен также находился на высоком уровне и, по данным Euromonitor и Росстата, составил от 15% до 45% в 2005-2018 годах, сообщил представитель ЦРПТ.

Если доля нелегальной продукции в отрасли, которая по разным источникам оценивается в 3-25%, в результате маркировки снизится хотя бы на 4,7 процентного пункта, что в пределе составляет 19% от всего объема нелегального оборота, то это не окажет никакого влияния на конечные цены. При снижении доли нелегальной продукции до нуля цены для потребителей будут снижены в среднем на 4,7% без потери прибыли производителями, отметил представитель ЦРПТ

В ЦРПТ уточнили, что в данном расчете не учтены фискальные и качественные эффекты, которые также могут оказать положительный эффект как на отрасль, так и на всех участников системы маркировки.

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