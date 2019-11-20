Нижегородских инвеступолномоченных научат новым инструментам взаимодействия с инвесторами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области научат инвеступолномоченных бизнес-подходам и новым инструментам взаимодействия с инвесторами. Об этом сообщил в среду губернатор региона Глеб Никитин.

Ранее в регионе создали институт инвестиционных уполномоченных, которыми стали представители всех районов. Для них создали обучающую программу. Первый этап прошел в апреле текущего года. В среду в области стартовал второй этап обучающей программы для инвестиционных уполномоченных.

"На втором этапе обучения большое внимание будет уделено бизнес-подходам и новым инструментам во взаимодействии с инвесторами, также программа будет сконцентрирована на вопросах сопровождения инвестпроектов и эффективного взаимодействия органов власти и бизнеса", - сказал Никитин.

По его словам, особое внимание также уделят мероприятиям по командообразованию.

Никитин выразил уверенность в том, что власти должны разговаривать с бизнесом на одном языке.

"На областном уровне регулярно проходят встречи с представителями бизнес-сообщества: это ни в коем случае не должна быть история "для галочки", по итогам каждого такого совещания даются конкретные поручения", - продолжил глава региона.

Он убежден, что подобные встречи должны проводиться инвеступолномоченными и на уровне муниципалитетов.

В пресс-службе губернатора напомнили, что первый модуль обучающей программы показал свою эффективность в качестве инструмента для формирования единой инвестиционной команды региона. В рамках второго же модуля, помимо прочего, запланирована деловая игра, направленная на формирование готового продукта. В частности, ее участникам предстоит обсуждать паспорт того или иного района, правильность его формирования и презентации.

"Последняя должна подсветить все сильные стороны каждого муниципального образования", - заметил собеседник агентства.