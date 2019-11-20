РСПП обратился к Путину с предложением о системном развитии цифрового права

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением дать поручение профильным ведомствам начать работу по системному регулированию в сфере цифрового права. Об этом говорится в письме на имя главы государства от имени президента РСПП Александра Шохина и руководителя рабочей группы при бюро правления организации по координации законопроектной и регуляторной деятельности в области цифровизации, главы "Норильского никеля" Владимира Потанина.

В письме отмечается, что для реализации бизнесом цифровых проектов в РФ нужно разработать ряд нормативно-правовых актов в сфере публично-правовых отношений. По мнению авторов письма, необходимо внести изменения в налоговое законодательство РФ в части вопросов налогообложения оборота цифровых финансовых активов (ЦФА), учета их выпуска и обращения, а также определить подходы к вопросам сертификации криптографических средств защиты информации на платформе блокчейн.

"С учетом изложенного, в целях создания системного правового регулирования цифрового права, просим вас, уважаемый Владимир Владимирович, поручить профильным министерствам и ведомствам, совместно с бизнес-сообществом, начать разработку нормативно-правовой базы по указанным вопросам", - говорится в письме.

Авторы письма поясняют, что РСПП последовательно участвует в реализации нацпроекта "Цифровая экономика РФ", уделяя особое внимание совершенствованию законодательства в области цифровой экономики. По их данным, благодаря проведенной за последний год работе с участием РСПП, многие предложения бизнеса были учтены и нашли отражение в Гражданском кодексе РФ, в принятом законе "О привлечении инвестиций с использованием инвестплатформ", были внесены изменения в некоторые законы РФ, была проведена подготовка ко второму чтению законопроекта о ЦФА.

"Со своей стороны, бизнес сообщество отмечает важность принятия законопроекта о ЦФА, что будет способствовать привлечению российскими юрлицами и предпринимателями инвестиций путем выпуска нового класса активов - цифровых активов - и выпуску на рынок широкой линейки технологических продуктов для разных групп потребителей", - поясняется в письме.

Бизнес ждет закон о ЦФА

Член координационного совета РСПП по цифровизации Ольга Войтович в беседе с ТАСС отметила, что для бизнеса важно принятие закона о ЦФА. По ее словам, главное значение закона состоит в том, что он разрешит выпускать в России цифровые финансовые активы, которые могут удостоверять денежные требования и права на эмиссионные ценные бумаги и их комбинацию - так называемые токены.

"Каких-либо ограничений по виду сделок с ЦФА в законопроекте нет: он допускает как куплю-продажу таких активов за фиатные деньги, так и обмен одного вида ЦФА на другой. В частности, их можно будет обменивать и на другие виды разрешенных законом цифровых прав - например, на утилитарные, то есть выпущенные в соответствии с федеральным законом о краудфандинге", - сказала она.

По ее словам, прямой запрет действует только в отношении выпуска токенов, которые могут быть использованы в качестве средства платежа. "Таким образом, сценарий, когда можно рассчитываться токенами, в нашей стране реализован не будет", - заключила она.

Госдума уже приняла в первом чтении законопроект о цифровых финансовых активах. В первоначальной редакции он предполагал введение их определения (к таким активам относятся криптовалюта и токен), а также законодательно закреплял новый вид договора, заключаемого в электронной форме, - смарт-контракт, обязательства по которому исполняются с использованием цифровых финансовых технологий.

Согласно документу, криптовалюта и токен являются имуществом, ключевые различия между ними определяются на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/майнеров (криптовалюта). В редакции законопроекта ко второму чтению были исключены понятия токена, криптовалют и смарт-контракта.